Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026? Aficionados, a alistar el bolsillo

¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026? Aficionados, a alistar el bolsillo

A 5 meses del inicio de la Copa del Mundo, ya se conocen los precios que tendrán las láminas, con lo cual se puede calcular lo que se necesita invertir.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
Trofeo Mundial 2026: esto vale llenar el álbum oficial.jpg
Mundial 2026: anuncian cuánto vale llenar el álbum oficial.
Foto: @fifaworldcup.

Publicidad

Publicidad

Publicidad