¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026? Aficionados, a alistar el bolsillo

Aunque el Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, los creadores del álbum oficial dieron a conocer la lista de precios que la publicación tendrá en Colombia, donde ya hay fechas definidas para la venta y preventa del mismo.

De acuerdo con lo que se ha sabido, en total, serán 980 láminas, correspondientes a las nóminas de 48 equipos participantes, estadios, escudos y demás imágenes.

Al tratarse del campeonato con más selecciones de la historia, el álbum también será el mas robusto y el que más empeño requerirá por parte de los aficionados para ser completado.

Sin embargo, con los anuncios hechos, los fanáticos y coleccionistas en general ya pueden e ir proyectando sus finanzas para saber el monto que necesitan para adquirir las figuras que irán en las 112 páginas de esta edición.



¿Cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial 2026?

En Colombia, las láminas se venderán en sobres de 7 estampas, a 5.000 pesos, cada uno. Es decir, cada figura costará 715 pesos, con lo cual se pueden hacer las cuentas.



Con estos datos, que fueron emitidos por la firma Panini y divulgados por el diario El Tiempo, se da a entender que una persona requerirá, al menos, 700.700 pesos para adquirir las 980 láminas sin que ninguna salga repetida.

Publicidad

A ello se le debe sumar el costo del álbum, que con pasta blanda costará 14.900 pesos, mientras que con pasta dura valdrá 49.900 pesos.

Pero como lo usual es que las figuras se repitan y que varias sean más difíciles de conseguir, es necesario disponer de una suma adicional para comprar más sobres y así tener todas las figuras.

Publicidad

En ese sentido, un hincha que quiera llenar el álbum rápido deberá adquirir más de una caja de 104 sobres (728 láminas) para cumplir el objetivo. De hecho, una caja y media (1.092 láminas) podría ser insuficiente si se tiene en cuenta el margen de estampas repetidas.

La caja vale 520.000 pesos y se podrá comprar en almacenes de cadena y puntos autorizados a partir de la primera semana de mayo de 2026.