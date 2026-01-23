¿Cuándo sale a la venta el álbum del Mundial 2026 y cuánto valen las láminas?; anuncio oficial

Pese a que el Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio, el álbum oficial ya está prácticamente listo para que los fanáticos lo empiecen a llenar. Solo falta que se definan los últimos 6 equipos clasificados para que este salga a la venta.

Es decir, se imprimirá y distribuirá después de los 4 repechajes europeos y las 2 repescas intercontinentales de marzo, cuando quedará completo el cuadro de competencia.

Por ello, la firma que se encarga de diseñar y elaborar el álbum dio a conocer aspectos relacionados con valores de venta, fechas de lanzamiento y más detalles útiles para que los fanáticos se vayan alistando y no queden en fuera del lugar con la esperada publicación.



¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026 y cuánto vale?

La preventa se habilitará a partir del domingo primero de marzo, mientras que la distribución en puntos físicos comenzará en la primera semana de mayo, informó Panini mediante información emitida por el diario El Tiempo.

Además, se indicó que el álbum se podrá conseguir en 2 presentaciones: pasta dura y pasta blanda, y que tendrá espacio para 980 láminas a lo largo de 112 páginas.



También se aclaró que en esta oportunidad cada sobre contendrá 7 estampas y no 5, como era usual en ediciones anteriores, y que la caja contendrá 104 sobres.

Por otra parte, se señaló que el álbum se venderá en diferentes almacenes de cadena y en puntos autorizados en todo el país.

Precios, álbum del Mundial 2026:

⦁ Álbum pasta blanda: 14.900 pesos

⦁ Álbum pasta dura: 49.900 pesos

⦁ Sobre de 7 láminas: 5.000 pesos

⦁ Caja con 104 sobres: 520.000 pesos

Características del álbum:

⦁ Láminas: 980

⦁ Páginas: 112

⦁ Preventa: marzo 1 de 2026

⦁ Venta: primera semana de mayo