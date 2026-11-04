Jaminton Campaz es tema en prensa rosa de Argentina; mujer de 46 años se confesó; "no es mi novio"

De Jaminton Campaz no solamente se habla en Argentina por sus actuaciones positivas con Rosario Central en la liga de ese país, sino que también desde hace un par de semanas el delantero se volvió habitual protagonista de la prensa rosa. Y es que se le vinculó sentimentalmente con una mujer de 46 años, que es reconocida por ser la mamá de un influencer de dicho país.

Se trata de Gisela Gordillo, quien se mueve en el mundo de la farándula y que da de qué hablar por algunas apariciones en público. Hace unos días ella había defendido las relaciones de mujeres mayores, con hombres jóvenes. Sin embargo, en las últimas horas en un evento público entregó unas declaraciones en la que aclaró su relación con el mundialista con la Selección Colombia.

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"Sí, Jaminton Campaz, jugador de Rosario Central y de la Selección de Colombia, pero la verdad es que no soy la novia. Nos conocimos en un restaurante, nos sacamos una fotos, lo etiqueté, comenzamos a hablar y este año a mediados nos hicimos más amigos, pero la verdad que es que estoy soltera, así que jugadores acá estoy, estoy libre", explicó de entrada Gordillo, en una entrevista publicada por el medio 'Paparazzi' en la que se mostró abierta y directa.

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Las palabras de la argentina siguieron y entregó otras precisiones más. "El Bicho, el bichito, como le dicen, anda libre, soltero, pero conmigo nada qué ver, el colombiano tiene esa cosa, esa chispita, muy dulce. Jaminton es súper divertido, yo tengo 46 años, él 26 años...Él se encuentra soltero, al menos eso me dijo, no sé si me mintió chicas".



Las reacciones y comentarios no tardaron en aparecer en las mismas redes. En múltiples casos apuntaron contra Gisela, algunos le pusieron humor y otros más se mostraron sorprendidos y hasta le dieron palo a realyties de la televisión argentina, puesto que ganan fama sus participantes y hasta sus familiares cercanos que se vuelven mediáticos.

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¿Cuándo vuelve a jugar Jaminton Campaz con Rosario Central?

El próximo partido de Rosario Central en la Liga de Argentina será el próximo sábado 7 de noviembre enfrentando a Estudiantes de Río Cuarto. Será a las 3 de la tarde, hora de nuestro país y se espera que Campaz tenga participación en el duelo.

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