¿Cuánto vale el anillo de compromiso que le dio Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez?

Una de las parejas más seguidas y famosas en el mundo deportivo la conforman el astro portugués Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes han anunciado su compromiso a través de las redes sociales, confirmando que, después de varios años, finalmente llevarán su amor al altar.

La noticia no solo ha emocionado a los fanáticos de CR7, sino que también ha capturado la atención debido a un detalle deslumbrante: el impresionante anillo de compromiso que adorna la mano de Georgina, cuyo tamaño incluso supera el de su mano.

Aunque no compartieron el momento exacto de la propuesta, la pareja dio a conocer la noticia en Instagram, sorprendiendo a todos sus seguidores con dicha revelación, tras años de estar conviviendo junto a sus hijos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que se casarán. AFP

En la descripción de la imagen, Georgina escribió: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". La fotografía muestra la mano izquierda de la hispano-argentina con el anillo en su dedo anular, y en el fondo, se vislumbra la mano del jugador del Al-Nassr, de Arabia Saudita, y que sigue en la lucha en su carrera por llegar a los 1.000 goles.



¿Cómo es el anillo que le dio Crisitiano Ronaldo a Georgina?

El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez no es cualquier joya; se describe como una pieza con un diamante corte esmeralda de aproximadamente 20 quilates. Este diamante, que también podría ser brillante redondo u ovalado, está montado en un engaste tipo solitario que permite apreciar la totalidad de la piedra y resalta su brillo.

La pregunta sobre el costo de esta impresionante joya se ha convertido en tema, en diferentes medios, y ha sido una de las más recurrentes entre los fanáticos del futbolista. Expertos en joyería han ofrecido sus estimaciones sobre el valor de este anillo. De acuerdo con Steven Stone, expertos en joyería, el precio estimado del anillo se situaría en los 4 millones de dólares, aunque esto dependería de sus características exactas.

Por otro lado, Chic Magazine ha mencionado que, debido al color y tamaño del diamante, otros expertos aseguran que su valor oscilaría entre los 500 mil y los 3 millones de dólares.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que Georgina Rodríguez exhibe un anillo de gran tamaño. En abril del mismo año, la modelo compartió una fotografía mostrando un anillo con un enorme diamante en forma cuadrada, lo que en su momento llevó a muchos a pensar que se trataba de un compromiso. Sin embargo, se ha aclarado que aquel no era el anillo oficial.

Este compromiso y la ostentosa joya que lo simboliza, sin duda, seguirán siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo y el deporte, además de tener impacto en las redes sociales.

