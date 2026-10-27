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Gol Caracol  / ¿Cuánto valen y dónde comprar las boletas para Boca Juniors vs. Mineiro, final de Copa Sudamericana?

¿Cuánto valen y dónde comprar las boletas para Boca Juniors vs. Mineiro, final de Copa Sudamericana?

Boca Juniors vs. Mineiro se verán las caras el próximo 21 de noviembre en un remodelado estadio Metropolitano, de Barranquilla. Así también hay expectativa en nuestro país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Boca Juniors vs. Atlético Mineiro será la final de la Copa Sudamericana.
Boca Juniors vs. Atlético Mineiro será la final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP y Getty Images.

Uno de los grandes interrogantes de cara a la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, del próximo 21 de noviembre 2026, tenía que ver con el proceso de venta de boletería tanto para los seguidores de los dos equipos en contienda, sino de igual manera para los hinchas colombianos que quieran asistir al compromiso internacional, como quiera que se jugará en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.

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Pues bien, hace algunos minutos, la Conmebol publicó en sus cuentas de redes sociales y en su página web la información relacionada con la hora y el día en el que se comenzarán a expedir las entradas.

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Acá el comunicado de prensa de la Conmebol:

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La CONMEBOL anuncia que la venta de entradas para la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 comenzará el miércoles 28 de octubre a las 12:00 h (hora local de Colombia), con una primera etapa exclusiva de Categoría 2 para personas de nacionalidad colombiana residentes en Colombia.

Las entradas podrán adquirirse a través de la plataforma oficial de venta: https://sudamericana.eleventickets.com/

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Categorías y precios de las entradas

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Categoría 1 (Público General): USD 250 (dólares estadounidenses) / COP 783.327 (pesos colombianos).

Categoría 2 (Público General): USD 180 (dólares estadounidenses) / COP 563.995 (pesos colombianos).

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Categoría 3 (exclusiva para hinchas de los clubes finalistas): USD 90 (dólares estadounidenses) / COP 281.998 (pesos colombianos).

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Los valores en pesos colombianos son referenciales y están sujetos al tipo de cambio vigente.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors.
Getty Images.

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Cabe recordar que en Boca Juniors están los jugadores colombianos Álvaro Montero, titular y figura de los 'xeneizes', y el extremo Sebastián Villa, quien es alternativa importante en el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena. Mientras tanto, en Atlético Mineiros se encuentra como titular y hombre destacado el volante Kevin Castaño, contratación para este segundo semestre de 2026 que ha dado frutos inmediatos, tras llegar de River Plate, de Argentina.

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