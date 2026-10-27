Santa Fe vs. Corinthians, EN VIVO; a qué hora y por dónde ver la semifinal de Libertadores femenina

Este miércoles 28 de octubre, Independiente Santa Fe jugará frente a Corinthians, por el duelo correspondiente a una de las semifinales en la Copa Libertadores femenina 2026.

Cabe destacar que este compromiso se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador; país en el que actualmente se está disputando este certamen continental.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY el duelo entre Corinthians vs. Santa Fe, por la Copa Libertadores femenina?

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Brasileñas y colombianas se volverá a ver las 'caras' este miércoles, en territorio ecuatoriano, por una de las semifinales de este torneo.



Acción de juego entre Santa Fe femenino y Corinthians en la Copa Libertadores Femenina 2026. Foto: AFP

El encuentro, que está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de Win Sports.

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¡Un encuentro con amplio historial!

El historial internacional entre Santa Fe y Corinthians en el fútbol femenino está marcado por un dominio absoluto del conjunto brasileño. Todos sus enfrentamientos han tenido como escenario la Copa Libertadores Femenina. El primer cruce se dio en la gran final de la edición 2021, donde las brasileñas se impusieron 2-0 en Montevideo para coronarse campeonas.

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Posteriormente, se volvieron a ver las caras en la definición del título de 2024 disputada en Asunción, encuentro en el que Corinthians repitió la victoria con un marcador de 2-0 nuevamente.

Recientemente, volvieron a enfrentarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026 en Quito, donde Corinthians ratificó su hegemonía al golear 5-1 al conjunto colombiano.

Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe femenino

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Este balance estadístico deja un registro de tres victorias a favor del equipo paulista y ninguna para las 'leonas', con un saldo global de nueve goles anotados por las brasileñas frente a solo uno de las colombianas.

Sin embargo, este miércoles 28 de octubre, las 'cardenales' tendrán una nueva oportunidad de revancha, para clasificarse a la final y dejar en el camino a un equipo que ha sido su amplio dominante durante los últimos años.