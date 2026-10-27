Crece escándalo de Kylian Mbappé con China; reunión urgente y en la Liga de España toman distancias

LaLiga se reunió este martes con el embajador de China en España, Yao Jing, para "abordar la situación generada por las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones que permitan superar este episodio", según informó en sus redes sociales el presidente de la patronal, Javier Tebas.

El mandatario recordó que la relación construida con el país asiático se ha basado en "el respeto mutuo, la confianza y la cooperación", valores que ahora deben prevalecer y fortalecerse.

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"Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones", dijo.

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Por ello, recordó que LaLiga ha colaborado con autoridades, instituciones, empresas y operadoras en el país asiático, con el objetivo impulsar el crecimiento y la popularidad del fútbol español en China, pero también para contribuir al desarrollo y crecimiento del propio fútbol chino: "China es y seguirá siendo un socio estratégico para LaLiga", apostilló.



"Queremos que nuestros acuerdos de colaboración, especialmente el convenio estratégico con la Chinese Professional Football League (CFL), vigente hasta 2029, y los acuerdos con China Media Group (CMG), entre otros proyectos conjuntos, sigan siendo un éxito y contribuyan tanto a hacer cada vez más grande el fútbol chino como a acercar nuestras competiciones a millones de aficionados", agregó.

La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su 'meme' favorito, declarara: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

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Aunque el futbolista no mencionó específicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.

LaLiga también se pronunció este martes por la mañana al anuncio de la televisión estatal china CCTV de suspender las retransmisiones de esta y los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid.

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"Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LaLiga y de todos sus clubes", apuntó la competición.

Mbappé Foto: AFP

Según informó este martes el medio local The Paper, que cita fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública, la medida entró en vigor la noche del lunes y también incluye la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por el futbolista.