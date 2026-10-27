Lamine Yamal, con la mente en alto tras perder el Balón de Oro: "algún día llegará mi momento"

El joven astro del Barcelona Lamine Yamal aseguró este martes que "algún día llegará" su momento, al día siguiente de quedarse a las puertas de ganar el Balón de Oro.

"Llegará", afirmó Yamal en su cuenta de Instagram, en referencia al dorado galardón que ganó el lunes el delantero inglés Harry Kane.

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"Las cosas buenas necesitan tiempo, confío en el camino que estoy construyendo", añadió el extremo azulgrana, que quedó en tercera posición de la votación por detrás de Kane y del delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé.

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"Sin prisa, con ilusión y con la tranquilidad de que algún día llegará mi momento", afirmó, bajo una serie de fotos suyas en la gala del Balón de Oro.



Yamal, ganador por tercera vez del galardón al mejor jugador joven, da la "enhorabuena" a los demás premiados y concluye afirmando que vuelve a centrarse en el Barça.

"Mi enfoque vuelve a estar en lo importante, hacer que el FC Barcelona vuelva a ganar", cerró Lamine Yamal.