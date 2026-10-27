Bisnieto del histórico Benito Mussolini, lideró impresionante goleada 2-6 de Lazio contra Sassuolo

La imparable Lazio volvió a colocarse en solitario al frente del Campeonato de Italia tras golear 6-2 el martes en su visita al Sassuolo, con el primer gol en la Serie A de Romano Floriani, bisnieto de Benito Mussolini.

Los biancocelesti son líderes del torneo con 25 puntos de 27 posibles y cuentan con tres de ventaja sobre el vigente campeón, el Inter de Milán (2°), que el miércoles pisará el terreno del colista Venezia.

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Los visitantes solo necesitaron dos minutos para superar la defensa local gracias al neerlandés Kenneth Taylor.

🇮🇹 Primer gol de Romano Floriani Mussolini en la #SerieA con la Lazio. El bisnieto del dictador italiano hizo el tercero de 'Las Águilas' ante el Sassuolo. Es un fijo en el lateral derecho y uno de los más queridos por la afición#SASLAZ pic.twitter.com/hk902ENXdk — Manuel Pedrero (@mpedrero80) October 27, 2026

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El Sassuolo respondió rápidamente por medio del noruego Kristian Thorstvedt (7'), pero los romanos retomaron la ventaja gracias al danés Gustav Isaksen (13') y luego se escaparon en el marcador gracias a Floriani (17').



A sus 23 años, el lateral derecho, un fijo para Gennaro Gattuso desde el inicio de la temporada, inauguró su cuenta goleadora en la élite al rematar en el segundo palo un centro de Taylor.

"Estoy súper contento de haber marcado este primer gol, pero aún más por esta victoria, que es capital para nosotros", dijo Floriani a la plataforma DAZN, antes de explicar la receta del éxito de la Lazio: "El míster siempre nos dice que tenemos que darlo todo, nunca debemos jugar al 80%, sino al 110%".

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Su trayectoria despierta mucho interés en Italia, ya que su madre Alessandra, exdiputada italiana y europea, es nieta de Benito Mussolini, fundador del fascismo que gobernó Italia de 1922 a 1943.

La expulsión en el minuto 31 de Thorstvedt, por una entrada peligrosa, no desanimó al Sassuolo, que recortó distancias en el 43' por medio de Sebastiano Esposito (3-2).

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Pero Mattia Zaccagni volvió a darle dos goles de ventaja a la Lazio con un testazo (45+2') justo antes del descanso.

Il VAR convalida il gol di Romano Floriani Mussolini. Mapei Stadium in delirio per la sua prima rete con la maglia della Lazio! pic.twitter.com/qBbupfYBO6 — Brigata Lazio (@BrigataLazio) October 27, 2026

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En la segunda parte, la Lazio añadió dos dianas más por medio del neerlandés Tijjani Noslin (55', 65') y aún tuvo tiempo de fallar dos penales.

A pesar de este balance, el mejor en la historia de la Lazio a estas alturas de la temporada, Gattuso volvió a instar a sus jugadores a mantener los pies en la tierra.

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"No hay que mirar la clasificación, si no nos va a doler la cabeza y vamos a empezar a pensar que somos muy buenos. No debemos desviarnos de nuestro camino, el del trabajo, el de pensar partido a partido", afirmó el DT.