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Gol Caracol  / ¡De tal palo, tal astilla! Hijo de Wayne Rooney enamora al Manchester United con un póker de goles

¡De tal palo, tal astilla! Hijo de Wayne Rooney enamora al Manchester United con un póker de goles

En Manchester ya se habla del heredero del gol, quien festejó en cuatro oportunidades, este martes, en duelo de la categoría sub-18 de los 'red devils'. Al final, fue goleada 6-0 contra Burnley.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Kai Rooney, hijo de Wayne Rooney; en duelo con el Manchester United.
Kai Rooney, hijo de Wayne Rooney; en duelo con el Manchester United.
Foto: AFP.

El legado de la mítica camiseta del Manchester United parece haber encontrado un nuevo capítulo en las divisiones inferiores. Kai Rooney, hijo de la leyenda Wayne Rooney, se robó todas las miradas del fútbol internacional al firmar una actuación descomunal en la contundente victoria por 6-0 frente al Burnley, en la categoría Sub-18.

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El joven delantero de 16 años desplegó todo su repertorio ofensivo y despachó sus cuatro anotaciones en una impresionante ráfaga de tan solo 44 minutos. Kai encendió la fiesta en la sede deportiva al abrir el marcador a los 22 de juego; mientras que el segundo llegó después del descanso, desde el punto blanco.

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El tercer tanto apareció con un certero frentazo a la salida de un tiro de esquina, para que luego, a los pocos segundos, nuevamente apareciera, rematando de gran manera frente al arco para sellar su cuarta anotación de la tarde.

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La brillante presentación del joven atacante, ha generado gran interacción en las redes sociales. Y es que, en medio del difícil presente futbolístico del primer equipo dirigido por Michael Carrick, los aficionados del cuadro de Old Trafford no tardaron en pedir una oportunidad en la Premier League para la joven joya, quien ya acumula una destacada trayectoria en las divisiones inferiores.

¿Quién es Kai Rooney y por qué ilusiona de cara al futuro, en el Manchester United?

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Kai Rooney es el primogénito del histórico atacante inglés Wayne Rooney y actualmente emerge como una de las promesas con mayor proyección en las divisiones menores del balompié británico. A sus 16 años, el ariete ha comenzado a dar pasos firmes en la categoría Sub-18 y acumula convocatorias en los combinados juveniles de la selección de Inglaterra, destacándose por su olfato goleador y una personalidad competitiva que despierta inevitablemente la comparación con las hazañas de su progenitor en la élite.

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La gran expectativa generada en torno a la figura de Kai, radica directamente en el peso y la huella imborrable que dejó su padre en Old Trafford. Wayne Rooney se consagró como el máximo goleador histórico del Manchester United con 253 anotaciones en 559 partidos, conquistando cinco títulos de la Premier League y la UEFA Champions League, además de registrar 53 goles con la selección absoluta de Inglaterra.

Esta herencia goleadora coloca al joven delantero en el centro de la escena mediática, alimentando la ilusión de los hinchas que sueñan con ver a un nuevo Rooney triunfando con la camiseta de los 'Red Devils'.

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