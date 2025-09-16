Síguenos en::
Gol Caracol  / Dani Carvajal se salió de la ropa: duro cabezazo a arquero del Marsella y vio la tarjeta roja

El experimentado jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, le propinó un cabezazo a Gerónimo Rulli, golero del Marsella, y el árbitro tras el llamado del VAR le mostró la roja.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 16, 2025 03:52 p. m.
Dani Carvajal (2) salió expulsado en Real Madrid contra Marsella por la Champions League.
AFP

