Dani Carvajal se salió de la ropa: duro cabezazo a arquero del Marsella y vio la tarjeta roja

Real Madrid y Olympique Marsella se enfrentaron este martes en la fase de liga de la Champions League 2025/2026 en el Santiago Bernabéu. El conjunto 'merengue' tuvo trabajar ante la escuadra francesa que le plantó cara, y en una de esas acciones de juego, los dirigidos por Xabi Alonso se quedaron con un hombre menos: fue expulsado Dani Carvajal.

El experimentado jugador del Real Madrid le pegó un cabezazo al arquero del Marsella, Gerónimo Rulli, esto ante la atenta mirada de todos los jugadores rivales. El árbitro central, Irfan Peljto, fue llamado desde el VAR para que revisara una posible tarjeta roja. Luego de mirar las jugadas en el monitor no dudó en ponerle la cartulina roja a Carvajal y enviarlo a los duchas.

Vea acá la tarjeta roja a Dani Carvajal en Real Madrid vs. Olynpique Marsella: