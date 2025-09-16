Kylian Mbappé salvó al Real Madrid frente a Marsella por Champions League; vea el gol

Por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League, el Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Olympique de Marsella. El conjunto francés se adelantó en el marcador por intermedio de Timothy Weah, pero a los 28 minutos Kylian Mbappé igualó desde el punto penal.

En el minuto 81, ‘Kiki’ volvió a hacerse presente en el marcador, nuevamente desde los doce pasos. Los dirigidos por Xabi Alonso terminaron con diez jugadores tras la expulsión de Dani Carvajal a los 71 minutos.



Vea el gol de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Marsella