Richard Ríos y su mala suerte en Champions League: todo terminó en gol de Qarabag

Richard Ríos tuvo un partido de altibajos en la fecha 1 de la fase de liga de la Champions League. Este martes 16 de septiembre, fue titular en Benfica contra Qarabag, en el estadio da Luz, y no tuvo suerte en una acción. Y es que, en su afán por recuperar el balón, cometió una infracción, que para él no fue, pero el árbitro no dudó en sancionarla. De esa acción llegó el gol.

El rival envió un centro, Camilo Andrés Durán bajó el esférico y Leandro Andrade remató para el 2-1 parcial. Al ver esto, el 'cafetero' se lamentó, consciente de que de su falta surgió esa anotación.

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, fue titular contra Qarabag por Champions League AFP

Enojo de Richard Ríos, tras una falta en Benfica vs. Qarabag, por Champions League

Gol de Leandro Andrade, en Benfica vs. Qarabag, por la Champions League