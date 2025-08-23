Teófilo Gutiérrez y el lío del préstamo; los hinchas se lo recordaron y él respondió

Teófilo Gutiérrez estará en Bogotá este sábado en el partido del Junior contra Millonarios, por la Liga BetPlay 2025-II, pero en las recientes horas su nombre fue vinculado con una denuncia de un prestamista en Barranquilla, quien señaló que el reconocido futbolista lo amenazó de muerte.

La acusación fue tema en la prensa de nuestro país, dejando ver algunos apartados del escrito, en el que es acusado el nacido en el barrio de La Chinita, pero hubo una sorpresiva respuesta del jugador que quedó registrada antes de su viaje a la Capital de la República.

Mientras el medio ‘Habla Deportes’ cubría la salida del Junior del hotel de concentración rumbo al aeropuerto Ernesto Cortissoz, varios hinchas hicieron presencia en el lugar y empezaron a preguntarle a Teófilo Gutiérrez sobre este delicado tema.



Teófilo Gutiérrez responde a denuncia de prestamista en Barranquilla

Los seguidores del Junior empezaron a gritar constantemente “Teo, el pagadiario, el pagadiario”, algo que parecía ser ignorado por el futbolista durante varios instantes.

Pero antes de subirse al bus del equipo barranquillero, con una sonrisa y fiel a su estilo, Gutiérrez Roncancio sacó un “yo ya le pagué a ese hijueputa”, dejando claro ante la prensa y los insistentes hinchas su postura frente al tema.

🗣️ Hinchas: “Teo, el pagadiario” 🤣



🗣️ ‘Teo’: “Ya yo le pagué a ese 🤬 (risas)” pic.twitter.com/8BE6yDcnnZ — Habla Deportes (@HablaDeportes) August 22, 2025

Denuncia contra Teófilo Gutiérrez

Según se pudo conocer en las últimas horas, la persona que acusó al futbolista colombiano mencionó que teme por su vida y entregó pruebas ante la Fiscalía, que de hecho citó al delantero para dar su versión de los hechos.

La denuncia fue por parte de Gastón Santo Marriaga González, el prestamista que mencionó que ‘Teo’ le debe 180 millones de pesos, que no fue cancelada en los meses acordados con el barranquillero.

Seguido a eso señaló que supuestamente Teófilo Gutiérrez habría usado crudas palabras contra él, cuando se enojó tras cobrarle ese alto monto de dinero. “Haz lo que quisiera”, “encontrar con la boca llena de moscas”, habrían sido los términos usados, según el denunciante.

Por el momento se espera que la justicia tenga la versión de las dos personas involucradas para empezar la investigación y luego se conozca qué sucederá con este tema que involucra al futbolista del Junior de Barranquilla.