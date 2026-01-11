El gesto de Vinícius Júnior y Dani Carvajal con Ronald Araujo del que todos hablan

El brasileño Vinícius Júnior y el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, dejaron dos gestos de cariño hacia el defensa del Barcelona Ronald Araujo, aparcaron la rivalidad y se interesaron por el estado del uruguayo tras un tiempo de baja por problemas de salud mental.

Araujo fue el jugador del Barcelona que levantó en Yeda (Arabia Saudí) la Supercopa de España ganada ante el Real Madrid (3-2), en un gesto de sus compañeros que refuerzan su recuperación tras reaparecer.

Dos rivales dejaron bonitas imágenes en diferentes momentos. Vinícius lo hizo cuando se retiraba del terreno de juego al descanso, cuando al ver a Araujo se interesó por su estado. Durante unos segundos los dos jugadores dialogaron antes de que el madridista se retirase al vestuario visitante.

Ronald Araujo, entre risas con Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, en un calentamiento previo a un partido AFP

Carvajal lo hizo al acabar la final y, además de felicitar al eterno rival por su triunfo, preguntó a Araujo por si se encontraba bien, con el agradecimiento del defensa barcelonista por sus palabras de cariño.

