En Argentina surgió sorpresiva versión de Falcao García y Selección Colombia; ¿será positivo?

En nuestro país el técnico Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico solamente se limitan a trabajar en seguimiento y planificación de todo lo relacionado con el mediano y largo plazo de la Selección Colombia, de cara a los preparatorios del mes de marzo frente a Croacia y Francia, y es nulo el contacto con la prensa. Pese a esto y a kilómetros de distancia de la sede de la FCF en Bogotá, donde el argentino tiene su oficina, desde el sur del continente apareció una sorpresiva versión que involucra al histórico Falcao García y supuestamente al seleccionado de nuestro país.

El periodista Sebastián Srur fue el encargado de dar la información sobre la chance que tendría el experimentado delantero samario de estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque no ha hecho parte de este proceso en Eliminatorias Sudamericanas con Néstor Lorenzo.



¿Falcao al Mundial 2026 con la Selección Colombia?

El citado comunicador, en el programa 'Picado TV', aseguró que "va a hablar todo el mundo de esto, no solo en Colombia, en toda América. Ya lo llamó Lorenzo a Falcao y le dijo que si juega mínimo 2 o 3 partidos por mes lo va a llevar", para luego profundizar en el tema y señalar que todo se daría porque "Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tienen un plantel muy joven".

Para contextualizar, Srur puntualizó en que el DT de la Selección le habría dicho que "si estas bien vas al Mundial, que seria la bomba hasta ahora, explota en Colombia para después citen Picado TV. Si está bien Falcao, va al Mundial 2026 con 40 años", cerró en su intervención enérgica en el medio nombrado anteriormente.

Lo contre recién en @picadotv: @falcao puede ir al Mundial con 40 años. Lo llamo Loremzo ya.

Atentos en Colombia!!!

Cc @PSierraR @EduardoLuisFut pic.twitter.com/3uIjSZVZhI — Sebastián Srur (@Sebasrur) February 20, 2026

Ahora, habrá que esperar cómo el 'Tigre' consigue dejar atrás las lesiones en este semestre con Millonarios, marcar más goles y ser protagonista, para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la convocatoria definitiva al certamen orbital, a pesar de que hay varios delanteros también en buen momento como Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez, Rafael Santos Borré y el 'Cucho' Hernández.



¿Qué pasó con Falcao García en Millonarios?

Falcao García fue titular en el partido del fin de semana anterior con Millonarios frente a Llaneros y padeció una molestia muscular, que le impidió salir para el segundo tiempo del compromiso. De inmediato, se generó alerta en las huestes de los 'embajadores' y hace unas hora en un comunicado oficial el club comunicó lo siguiente:



Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación.

Así se tiene la expectativa con respecto a la evolución y ver cuándo puede volver a ser tenido en cuenta por parte del entrenador Fabián Bustos.