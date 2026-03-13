Deportistas bogotanos están de celebración, tras importante anuncio; "es un paso fundamental"

En un acto de compromiso interinstitucional, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), junto con entidades distritales y nacionales, organismos deportivos, sector privado y representantes de la comunidad, firmó el Pacto por la Prevención de las Violencias en el Deporte, la Recreación y la Actividad Física, una iniciativa que busca promover entornos seguros, respetuosos e incluyentes en los escenarios deportivos y recreativos de la ciudad.

El objetivo de este pacto es consolidar un compromiso colectivo para prevenir y reducir las violencias, el acoso y la discriminación en el deporte, la recreación y la actividad física, así como fortalecer acciones de prevención, atención y seguimiento frente a estas situaciones, mediante la articulación de los diferentes actores que participan en los programas, servicios y escenarios del IDRD.

La estrategia prioriza la protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres, y promueve el desarrollo e implementación de protocolos internos que permitan una respuesta más oportuna, coordinada y efectiva frente a cualquier situación de violencia.

La firma de este pacto también fortalece un marco de cooperación entre entidades del orden distrital y nacional, redes de ciudades, empresas privadas y ciudadanía, con el propósito de intercambiar buenas prácticas, afianzar capacidades institucionales y avanzar en la construcción de una cultura del respeto, la equidad y la garantía de derechos en el ecosistema recreodeportivo de Bogotá.



Bogotá firma el Pacto por la Prevención de las Violencias en el Deporte Cortesía

Publicidad

En este propósito, el IDRD ha venido adelantando acciones concretas para fortalecer su capacidad institucional. Entre ellas se encuentra la consolidación de la Ruta para la Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento, en el marco de la Resolución 1037 de 2025, que amplió la atención frente al reporte de situaciones de violencia, discriminación y acoso, e incorporó el Protocolo de Violencias Basadas en Género (VBG). De igual manera, se han impulsado procesos de fortalecimiento técnico con las ligas deportivas, así como acciones de promoción y prevención dirigidas a deportistas, entrenadores, cuidadores, personal de apoyo, funcionarios y contratistas.

Además, el Instituto ha fortalecido los mecanismos de respuesta oportuna mediante orientación jurídica y psicológica, y ha consolidado alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para robustecer la prevención y las rutas de atención en la ciudad.

Daniel García Cañón, director del IDRD Cortesía

Publicidad

"Hoy damos un paso fundamental para fortalecer el deporte, la recreación y la actividad física como espacios seguros, respetuosos e incluyentes en Bogotá. Este pacto representa un compromiso colectivo y una convicción esencial: el deporte transforma vidas, pero solo puede hacerlo plenamente cuando se desarrolla en entornos libres de violencia, acoso y discriminación. Desde el IDRD seguiremos uniendo esfuerzos para fortalecer la prevención, la atención y la protección, especialmente de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, y para consolidar escenarios donde todas las personas se sientan seguras, valoradas y libres para crecer”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Este compromiso tendrá una vigencia inicial de un (1) año, contado a partir de la fecha de su firma, con posibilidad de renovación de común acuerdo entre las partes.

Con la firma del Pacto por la Prevención de las Violencias en el Deporte, la Recreación y la Actividad Física, el IDRD y las entidades aliadas reafirman su compromiso con una Bogotá que garantice los derechos de todas las personas, y en la que el deporte, la recreación y la actividad física sean también territorios de cuidado, respeto y equidad.