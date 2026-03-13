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Gol Caracol  / Deportistas bogotanos están de celebración, tras importante anuncio; "es un paso fundamental"

Deportistas bogotanos están de celebración, tras importante anuncio; "es un paso fundamental"

La noticia se confirmó a través de Daniel García Cañón, director del IDRD, quien le habló de frente a los deportistas, que respiran tranquilos con el anuncio.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Miguel Ángel Rodríguez, deportista colombiano del equipo Bogotá, IDRD
Miguel Ángel Rodríguez, deportista colombiano del equipo Bogotá, IDRD
AFP

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