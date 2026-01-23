Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Piloto colombiano va con toda, tras alianza con IDRD: "la Fórmula 1 ya no es solo un sueño"

Piloto colombiano va con toda, tras alianza con IDRD: "la Fórmula 1 ya no es solo un sueño"

El 2026 empezó con un sorpresivo anuncio que tiene como protagonista a Sebastián Garzón, deportista que, desde ya, puso a soñar en grande al país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
Sebastián Garzón, piloto colombiano, firmó con el Equipo Bogotá del IDRD
Sebastián Garzón, piloto colombiano, firmó con el Equipo Bogotá del IDRD
Cortesía

Publicidad

Publicidad

Publicidad