Detenido futbolista profesional en Perú, por llevar un arma robada de un Policía

El jugador del Juan Áurich, David Díaz, es el implicado en un operativo en ese país, que lo tiene actualmente en prisión preventiva desde este jueves 15 de enero.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ene, 2026
Juan Áurich
Juan Áurich, equipo del fútbol de Perú - Foto:
Juan Aurich Oficial

