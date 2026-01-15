Detenido futbolista profesional en Perú, por llevar un arma robada de un Policía

David Díaz, futbolista del equipo peruano Juan Áurich, que juega en la segunda división, ingresó este jueves en prisión preventiva tras ser detenido por las autoridades con una pistola robada en su poder y ser imputado por la Fiscalía por los delitos de porte de arma de fuego y receptación agravada.

Díaz, de 34 años, fue arrestado por la Policía el pasado domingo, cuando se encontraba junto a un grupo de personas a bordo de una camioneta en el distrito de San Martín de Porres, ubicado en la zona norte de la capital Lima, según recordó el Ministerio Público en un comunicado.

Los agentes registraron a los ocupantes, entre ellos Díaz, quien señaló ser futbolista profesional.

Durante su registro, los policías encontraron una pistola abastecida con municiones en un bolso que llevaba el imputado, por lo que procedieron a trasladarlo a la comisaría.



En la dependencia policial, los agentes verificaron que el investigado no registraba licencia para portar armas de fuego ni posee la tarjeta de propiedad del arma.

Además, constataron que la pistola fue reportada como robada por un suboficial de la Policía, tras ser asaltado en un transporte público en la provincia de Barranca, al norte de Lima.

Díaz milita desde 2023 en Juan Aurich, club que llegó a ser campeón de la primera división de Perú en 2011, y previamente pasó por los clubes Pacífico, San Simón, UTC, Unión Comercio y Deportivo Municipal, con los que también llegó a jugar en la primera división peruana.