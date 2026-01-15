Luis Díaz cautivó a estrella del Bayern, Manuel Neuer; “es uno de los mejores con los que he jugado”

Luis Díaz se acopló rápidamente no solo al nivel de la Bundesliga y a la exigencia que tiene un club poderoso como el Bayern Múnich, sino también en ganarse el respeto de grandes figuras del equipo bávaro, como en el caso de Manuel Neuer, quien decidió elogiar y mostrarse feliz por tener al guajiro como su compañero.

En una charla con 'TZ', el experimentado arquero alemán tuvo palabras de reconocimiento para el nacido en Barrancas, La Guajira, y lo puso entre uno de los mejores con los que ha jugado, a pesar de durante tantos años estar con estrellas a nivel de clubes y selección.



Manuel Neuer, sorprendido y feliz por tener a Luis Díaz en Bayern Múnich

El golero alemán comenzó diciendo que el colombiano "es uno de los mejores jugadores con los que he jugado", y seguido a eso detalló que para él tener futbolistas de la calidad deportiva y humana como la de 'Lucho "es muy divertido"

Neuer agregó que, para él, "jugar en este equipo y con este cuerpo técnico es entretenido. Somos un equipo, eso es lo más importante", destacando además la labor que hace Vincent Kompany, sus ayudantes, y los demás futbolistas del plantel profesional, que han mostrado un alto nivel durante esta temporada, en Bundesliga, en otros torneos nacionales, y claro está, en la Champions League.

Manuel Neuer on Luis Díaz: "He's one of the best players I've ever played with"



"It's a lot of fun to play in this team and under this coaching staff. We're a unit, that's the most important thing"



[via @tzmuenchen] pic.twitter.com/Svc94QY8bc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 15, 2026

Cabe recordar que el arquero alemán fue uno de los primeros en darle la bienvenida presencial a Luis Díaz cuando el guajiro fichó por el Bayern Múnich, y todo indica que en el día a día se han vuelto cercanos, por la forma de ser del atacante de nuestro país.



Lo cierto es que el impacto del colombiano ha sido tomado con respeto y admiración en el equipo bávaro, y eso que apenas va la mitad de la campaña, pero sus aportes en goles y asistencias son tan buenos, que han facilitado su acople a un nuevo equipo y una nueva liga.

Luis Díaz no para de brillar en el Bayern Múnich. Getty

Hasta el momento Luis Díaz registra 14 goles y 10 asistencias en la temporada con el Bayern Múnich. Nueve anotaciones son en Bundesliga, tres en Champions League, uno en Copa de Alemania y otro en final de Supercopa de Alemania. Solamente lo supera Harry Kane como el máximo artillero del cuadro europeo, que es líder en dicho país con 47 puntos, once unidades más que el Dortmund, y 15 más que el Leipzig (tercero), que de hecho será su próximo rival el sábado 17 de enero, a las 12:30 p.m., por la fecha 18 del campeonato.