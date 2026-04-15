Drama y dolor de Agustín Marchesín, arquero de Boca Juniors; "él se encuentra muy triste"

Agustín Marchesín, el arquero titular de Boca Juniors, se perderá el resto de la temporada tras sufrir una grave lesión de rodilla en el partido de la Copa Libertadores el martes ante Barcelona de Ecuador, informó este miércoles el club argentino.

La baja del portero de 38 años ocurre en la antesala del Superclásico de Argentina, que el Xeneize jugará ante su archirrival, River Plate, el domingo en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Marchesín sufrió una "ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha" cuando apenas iban 8 minutos de partido ante los ecuatorianos, según un comunicado divulgado por el club auriazul en redes sociales.

Apenas se produjo la lesión, el arquero les dijo a sus compañeros que se había roto la rodilla. Dejó el campo de juego en camilla, sin poder pisar, y entre lágrimas, a sabiendas de que la dolencia era compleja.



Sin su guardameta titular, Boca se impuso 3-0 y trepó a la punta del Grupo D.

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La gravedad de la dolencia hará que el portero esté de baja durante ocho o nueve meses de recuperación, por lo que se perderá lo que falta del torneo Apertura, el Clausura y la Copa Libertadores.

"Está muy triste, como todos nosotros. Ojalá tenga una buena y pronta recuperación. Lo vamos a estar esperando y acompañando", dijo el capitán de Boca, Leandro Paredes, sobre la lesión de uno de los referentes del plantel.

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Marchesín será reemplazado por Leandro Brey, que ya estuvo varios partidos al frente de la portería xeneize, pero el domingo afrontará su primer Superclásico ante el Millonario.

Con pasado en Lanús, Santos Laguna y América de México, Porto, Celta de Vigo y Gremio de Porto Alegre, Marchesín llegó a Boca en enero de 2025.

Tras su lesión, el club azul y oro tiene la opción de incorporar un reemplazo argentino, ya que el mercado internacional de pases está cerrado en este momento, o aguardar a junio a la apertura de los traspasos.

Por normativa de la Conmebol, Boca puede sumar un arquero para la Libertadores debido a la gravedad de la lesión sufrida por Marchesín. Se prevé que en caso de incorporar un reemplazo, este sería de carácter permanente por el resto del certamen.