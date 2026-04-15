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Gol Caracol  / Drama y dolor de Agustín Marchesín, arquero de Boca Juniors; "él se encuentra muy triste"

Drama y dolor de Agustín Marchesín, arquero de Boca Juniors; "él se encuentra muy triste"

En las últimas horas se conocieron detalles de la actualidad de Agustín Marchesín, quien se marchó lesionado de la cancha de La Bombonera tras el duelo entre Boca Juniors y Barcelona, de Ecuador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Agustín Marchesín
Agustín Marchesín, el arquero titular de Boca Juniors
AFP

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