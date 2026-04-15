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Gol Caracol  / No le tienen fe a la Selección Brasil para el Mundial 2026; poca credibilidad en Carlo Ancelotti

No le tienen fe a la Selección Brasil para el Mundial 2026; poca credibilidad en Carlo Ancelotti

La Selección Brasil no mostró su mejor versión en los duelos preparatorios de cara al Mundial 2026, y eso tiene muy preocupados a los hinchas que 'vaticinan' lo peor.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Selección de Brasil
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AFP

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