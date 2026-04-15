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Gol Caracol  / En Real Madrid están de luto; falleció una de las grandes leyendas del club y del fútbol mundial

En Real Madrid están de luto; falleció una de las grandes leyendas del club y del fútbol mundial

A través de un comunicado, el Real Madrid informó este miércoles de esta lamentable noticia que los enluta previo al juego de Champions contra Bayern Múnich. Ganó cuatro Copas de Europa.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Jugadores del Real Madrid en un partido por la Liga de España.
Jugadores del Real Madrid en un partido por la Liga de España.
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