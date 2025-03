DT argentino regaló un chocolate en plena rueda de prensa; periodista lo sentenció

Deportivo Alavés revivió este sábado 8 de marzo con un triunfo sobre el Villarreal por 1-0, con un gol de Manu Sánchez en el minuto 11, en un partido que acabó con dos expulsados por parte del equipo albiazul. Lo cierto es que el DT argentino del equipo vencedor la 'rompió' en la rueda de prensa, por darle un presente a un periodista. No obstante, el comunicador lo sentenció.

¿Qué pasó tras el juego de la Liga de España? En ese orden de ideas, el técnico Eduardo Coudet, quien dirige al Alavés, protagonizó una curiosa situación con un reportero en plena sala de prensa del estadio de Mendizorroza.

En medio de un interrogante del reportero en cuestión, Coudet pronunció un discurso y procedió a indicarle que le regalaría un chocolate.

"Qué bueno, hoy (sábado) tenemos cosas positivas para decir y no solamente por vos, sino que te quería decir que ya el otro día no viniste y a lo mejor vos pensás que yo me quiero pelear con vos; o vos te querés pelear conmigo. Sí, sí, te doy... Pero déjame que te mencione Eneko, yo no me quiero pelear con vos y te traje un chocolate; me entendés. Ahora te lo doy después, era simplemente la mención; vuelvo a insistir si me lo aceptás", se le escuchó decir a Coudet.

Eduardo Coudet, director técnico del Alavés. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Pero al instante volvió a intervenir el comunicador afirmando que en la sala estaban sus demás colegas, al decir "que no quieren gastar su tiempo en una conversación entre usted y yo". A lo que Coudet volvió a insistir con una sonrisa en su rostro: "Te traje un chocolate y te lo voy a dar", a lo que el periodista respondió con un "gracias, no hacía falta".

No obstante, la sentencia hacia el técnico argentino llegó después porque el informador no dudó en aseverar que "las preguntas más incómodas las seguiré haciendo yo".

Aquí el video de la curiosa situación entre Eduardo Coudet y el periodista: