DT de Atalanta, tras encarar a uno de sus jugadores en Champions: "se resuelve en el vestuario"

El croata Ivan Juric, entrenador del Atalanta que se encaró con el nigeriano Ademola Lookman durante el duelo ante el Marsella de Liga de Campeones, aseguró que el asunto quedó resuelto en el vestuario.

"Lo de Lookman son cosas que pasan todos los domingos, como pasó De Bruyne en Nápoles hace poco y otros tantos. Sin duda hay tensiones, olvidamos que lo único que importa es el Atalanta. Luego las cosas se resuelven en el vestuario y se sigue adelante", dijo el técnico en rueda de prensa, restando importancia.

En el minuto 75, Juric decidió cambiar a la estrella nigeriana con empate a cero en el marcador, movimiento que no gustó al jugador, actual Balón de Oro africano.

Las imágenes de la realización televisiva relevaron la escena en la que Lookman parece decir algo al técnico, que se revuelve y busca el enfrentamiento con el jugador intentándolo agarrar el brazo, momento en el que interviene el neerlandés Marten de Roon, capitán del equipo, para evitar que la situación se agravase.

El partido finalizó con victoria de los de Bérgamo tras una jugada polémica en el último minuto del duelo, pues el colegido español no señaló una mano dentro del área del brasileño Ederson, por la que los jugadores franceses pidieron penalti, y en la jugada inmediatamente posterior llegó el tanto del serbio Lazar Samardzic.

No es la primera polémica alrededor de Lookman en lo que va de temporada pues, con contrato hasta 2027, se declaró en rebeldía y no se presentó en la ciudad deportiva cuando fue convocado tras las vacaciones de verano e hizo pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales para unirse al Inter.

Finalmente, terminado el mercado y sin cerrar su salida, fue apartado hasta el 20 de septiembre. Ya la temporada pasada tuvo un enfrentamiento con Gian Piero Gasperini, exentrenador del club, cuando le calificó como uno de los peores lanzadores de penaltis que había visto.

Por su parte, Juric convive con la presión de un posible despido tras un inicio de temporada complicado, con solo 4 victorias en 14 partidos. Dos de esas victorias son en Liga de Campeones, donde se ubica en la décimo sexta posición de la tabla con 7 puntos, asentado en los puestos de 'play-off' para octavos de final.