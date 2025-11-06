Hinchas del Rayo Vallecano, metidos en graves líos, previo a Europa League; hubo fuerte riña

La Policía Nacional ha detenido, al menos, a un ultra del Rayo Vallecano, los denominados Bukaneros que esta noche han protagonizado un enfrentamiento violento en los alrededores del estadio de Vallecas con aficionados radicales del Lech Poznan, el equipo polaco con el que el Rayo juega este jueves.

Fuentes policiales han informado a EFE que, en el entorno del Estadio de Vallecas, por las calles de Medina de la Albufera y Buenos Aires, decenas de ultras de ambos equipos se "citaron" para enfrentarse con violencia.

Decenas de agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona contuvieron los disturbios y disolvieron a los radicales polacos, con el resultado de un ciudadano español detenido y un herido.

El partido que a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana), de este jueves disputan en la fase de grupos de la Liga Conferencia de la UEFA el Rayo Vallecano y el Lech Poznan está catalogado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha dispuesto un operativo de seguridad integrado por más de 400 efectivos policiales y de emergencias. Está prevista la asistencia de 745 seguidores del equipo polaco con entrada, sobre un aforo total de 14.880 personas.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio vallecano para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional -procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del club de fútbol.

En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Para agilizar el trabajo de los agentes se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.