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Gol Caracol  / DT de Bayern Múnich mostró los taches cuando le preguntaron por Mbappé y Vinícius; "no me compete"

DT de Bayern Múnich mostró los taches cuando le preguntaron por Mbappé y Vinícius; "no me compete"

Real Madrid vs. Bayern Múnich, con la presencia de Luis Díaz, centra la atención este martes en la Champions League y por eso se han dado temas controversiales en la previa del duelo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Vincent Kompany Bayern Múnich
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich - Foto:
AFP

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