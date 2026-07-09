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Gol Caracol  / Hay noticias sobre Christian Eriksen: esto se sabe de su recuperación, tras desmayarse con Dinamarca

Hay noticias sobre Christian Eriksen: esto se sabe de su recuperación, tras desmayarse con Dinamarca

Christian Eriksen volvió a ser noticia en Europa después del delicado episodio que vivió hace un mes. El mediocampista danés ya conoce cuál será el siguiente paso en su proceso para regresar a las canchas.

Por: EFE
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Christian Eriksen, medicocampista de la Selección Dinamarca, se desmayó en el partido preparatorio contra Ucrania
Christian Eriksen, medicocampista de la Selección Dinamarca, se desmayó en el partido preparatorio contra Ucrania
AFP

El centrocampista danés Christian Eriksen, que se desmayó el pasado 7 de junio pasado durante un partido amistoso contra Ucrania (2-1), comenzará en breve un programa de rehabilitación individual, que efectuará en su país, informó este jueves su club, el Wolfsburgo.

"Christian Eriksen comenzará en breve un programa de rehabilitación individual. Tras una conversación con el director general del VfL (Wolfsburgo), Dieter Hecking, se decidió que el jugador de 34 años realizará este proceso en su país natal, Dinamarca", indicó el club alemán en un mensaje en sus redes sociales.

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El Wolfsburgo, equipo que jugará la campaña 2026-2027 en segunda división, mantiene un contacto constante con el futbolista y los médicos que le están tratando, agregó.

Eriksen, que lleva un marcapasos desde que sufrió un incidente similar en la Eurocopa 2021, se desplomó en junio a la hora de juego durante el partido amistoso de Dinamarca contra Ucrania.

Salió del campo por su propio pie y fue evacuado del terreno de juego consciente para ser trasladado al Hospital Universitario de Odense (sur).

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Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento rápidamente.

Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021 contra Finlandia y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados.

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El internacional danés lleva un desfribrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos.

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