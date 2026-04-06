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Gol Caracol  / Sporting Lisboa vs Arsenal EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Javier Suárez en Champions

Sporting Lisboa vs Arsenal EN VIVO; hora y TV del partido de Luis Javier Suárez en Champions

Este martes 7 de abril, el equipo del colombiano Luis Javier Suárez tendrá su primer encuentro en los cuartos de final en la Champions League. Se espera un compromiso lleno de emociones

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Sporting de Lisboa vs Arsenal
Sporting de Lisboa vs Arsenal Champions
AFP

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