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Gol Caracol  / En Argentina avisan la salida de Juan Fernando Quintero de River Plate y revelan dónde podría jugar

En Argentina avisan la salida de Juan Fernando Quintero de River Plate y revelan dónde podría jugar

Juan Fernando Quintero es noticia de última hora en Argentina, tras revelarse el fin de su etapa en River Plate, luego de la eliminación del Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la final contra Belgrano por la Liga Argentina
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la final contra Belgrano por la Liga Argentina
Getty Images

Tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, el equipo y cuerpo técnico regresaron a territorio nacional, donde muchas de las figuras se tomarán días de descanso, para después retornar a sus clubes de cara a lo que viene en el segundo semestre del año.

Entre tanto, uno de los futbolistas que se ha convertido en noticia en las últimas horas en Argentina es Juan Fernando Quintero, desde su estadía en la 'tricolor' estaba en el 'limbo' su continuidad en River Plate, y este jueves la prensa argentina aseguró que su salida es inminente.

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"Lo primero que voy a decir es que 'Juanfer' Quintero se va de River, la postura del cuerpo técnico es la misma: jugar un rato, tenerlo, valorarlo, quererlo, nadie lo va a echar pero si surge algo se va", reveló de entrada el periodista Sebastián Srur, en el programa radial '990 Sport'.

"En este tiempo de vacaciones, sabiendo la postura del cuerpo técnico que es es respetable, también hay que tomar una decisión para seguir, él busca titularidad en otro club. Los países para irse es Colombia, Brasil o Estados unidos, hay por lo menos seis clubes de Estados unidos en la mira del jugador y yo creo que si no pasa nada raro, se iría para alguno de esos países", concluyó el comunicador argentino.

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'Junfer' no se ha pronunciado hasta el momento acerca de su futuro, recordemos que el jugador salió a vacaciones luego de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 a manos de Suiza, donde el antioqueño ingresó sobre el minuto 66' al terreno de juego, sustituyendo a James Rodríguez. En la tanda de penaltis marcó en su cobro, pese a terminar eliminados los 'cafeteros'.

"Estamos dolidos y no nos vamos a reprochar nada. Los que se quedan, que sean conscientes de que a veces no alcanza, y que lleven y tengan la oportunidad de llevar a Colombia al otro paso. Fue un partido difícil, hacer un análisis en este momento es complejo y es duro por el sentimiento y la frustración, fue un partido de igual a igual y eso duele", fue lo que dijo el futbolista a final del encuentro.

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Juan Fernando Quintero con River en 2026

El volante colombiano fue protagonista en el cuadro 'millonario' en el presente año, en la liga disputó 15 partidos donde logró convertir en tres oportunidades y asistir en otras tres, mientras que en la Copa Sudamericana jugó tres partidos de seis en la fase de grupos y asistió en una oportunidad.

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