Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nuevo escándalo en el Mundial 2026; dos partidos de sanción para Jarel Quansah por su roja

Nuevo escándalo en el Mundial 2026; dos partidos de sanción para Jarel Quansah por su roja

Después de que a Folarin Balogun le levantaran su expulsión y pudiera jugar sin problema, el jugador de Inglaterra no corrió con la misma suerte en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 9 de jul, 2026
Comparta en:
Jarel Quansah, jugador de Inglaterra, fue expulsado contra México en el Mundial 2026
Jarel Quansah, jugador de Inglaterra, fue expulsado contra México en el Mundial 2026
Getty Images

El Comité Disciplinario de la FIFA impuso una sanción de dos partidos al inglés, Jarel Quansah, el próximo de cuartos de final contra Noruega y unas hipotéticas semifinales de seguir adelante ante Argentina o Suiza, por su expulsión con tarjeta roja en el encuentro de octavos de final ante México del 5 de julio.

Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Gol Caracol

El Mundial 2026 hace historia; acá los múltiples récords que se ha impuesto

La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA”, añadió el comunicado del organismo publicado este jueves.

Quansah fue expulsado en el minuto 53 del partido de los octavos de final contra México, con victoria inglesa por 2-3, por una entrada con la plancha que el árbitro del encuentro, Alireza Faghiani, consideró merecedora de tarjeta roja directa tras revisarla en el monitor a pie de campo.

Jarel Quansah, jugador de la Selección de Inglaterra, fue expulsado contra México en el Mundial 2026
Jarel Quansah, jugador de la Selección de Inglaterra, fue expulsado contra México en el Mundial 2026
AFP

Es una baja importante para Thomas Tuchel en el lateral derecho, en el que perdió antes del comienzo del torneo a Tino Livramento y está pendiente de Reece James, que sigue con programas individualizados de entrenamiento por unas molestias en los isquiotibiales tras jugar los dos primeros encuentros del Mundial como titular.

Tampoco está disponible el centrocampista Jordan Henderson, que se pierde lo que resta de Mundial por una fractura en el brazo izquierdo tras tropezarse al saltar una valla publicitaria al final del encuentro contra México de hace cuatro días.

Francia vs. Marruecos - Mundial 2026.
EN VIVO
Gol Caracol

🔴 Francia vs Marruecos; EN VIVO minuto a minuto del juego de cuartos de final del Mundial 2026

Gustavo Puerta con la Selección Colombia
Colombianos en el exterior

"Gustavo Puerta es muy competitivo y ambicioso; pero nadie se planteó un Mundial como el que hizo"

Selección Colombia entrenando
Selección Colombia

Club brasileño que quedó feliz por participación de un jugador de Colombia en el Mundial 2026

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Inglaterra

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad