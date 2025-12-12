El Flamengo brasileño y el Pyramids egipcio se enfrentarán este sábado en la Copa Challenger, una eliminatoria a partido único que determinará el rival del París Saint-Germain (PSG) en la final de la Copa Intercontinental.

El Estadio Ahmad bin Ali de Al Rayán, en Catar, será el escenario de esta semifinal que pondrá a prueba a un poderoso -aunque fatigado- Mengão y la ambición del sorprendente equipo egipcio, que ha dejado en el camino a rivales como el Auckland City neozelandés y el Al Ahli saudí.

El conjunto carioca, campeón de la Copa Libertadores y transitando la temporada más exitosa de su historia, llega a la cita con el ánimo en alto tras superar por 1-2 al Cruz Azul mexicano, gracias a la actuación del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, autor de los dos tantos del triunfo.



La victoria no solo sirvió para adjudicarse el primer trofeo de la competición, sino que reafirmó a la escuadra dirigida por Filipe Luís como la gran favorita de su llave.

El Flamengo contará con sus titulares, incluyendo a Jorge Carrascal, aunque no en su rendimiento máximo, debido al calendario apretado que los sometió a tres finales (Copa Libertadores, Campeonato Brasileño y Derbi de las Américas) en menos de quince días.

Con el condimento de que Pedro, una de las figuras de la temporada que se está recuperando de una lesión, juegue unos minutos contra el Pyramids.

“Es muy bueno tener a Pedro con nosotros en el campo. Se nota que ha vuelto con la confianza, la alegría y las ganas que tenía antes de lesionarse el brazo”, deslizó en conferencia de prensa el técnico.



Flamengo vs. Pyramids, EN VIVO: hora y dónde ver en TV a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental

El duelo entre el cuadro brasileño y el egipcio se jugará este sábado a las 12:00 p.m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión de DSports, DGO y FIFA+. De igual manera, podrán seguir las acciones más importantes de Jorge Carrascal en el partido en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Flamengo venció 2-1 a Cruz Azul en la fase anterior de la Copa Intercontinental Foto: Getty Images

El Pyramids, dirigido por el croata Krunoslav Jurčić, se presenta como una incógnita, a la cual Filipe Luís admitió no haber comenzado a estudiar aún tras el encuentro con el Cruz Azul.

El equipo egipcio, nacido en 2008 bajo otro nombre y que conquistó la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol 2024-25, llega a la Copa Challenger con el congoleño Fiston Mayele a cargo del ataque, el autor del triplete contra el Al Ahli, que le dio al equipo la vitola de intrépido.

Pese a una reciente y abultada derrota con el equipo de reservas en la Copa de la Liga de Egipto, por 6-1 ante el National Bank, la formación titular que saltará al césped de Doha será la de las grandes ocasiones.

En el extremo izquierdo del Pyramids está el brasileño Ewerton da Silva, que desarrolló casi toda su carrera en el fútbol checo y en los últimos días se convirtió en una fuente de consulta de sus compañeros de equipo sobre los once oriundos de Río de Janeiro.

Aunque la historia del Pyramids con Brasil no se reduce a su vínculo con Ewerton, ya que en 2018 los egipcios importaron a ‘Rodriguinho’ Marinho, Keno, Lucas Ribamar, Arthur Caíke y Carlos Eduardo, que en esos momentos se desarrollaban en equipos del Brasileirão.

El ganador del duelo del sábado se enfrentará al PSG, actual campeón de la Liga de Campeones de Europa, en la final de la Copa Intercontinental, programada para el 17 de diciembre.