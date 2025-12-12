Síguenos en:
Colombianos en el exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Flamengo vs. Pyramids, EN VIVO: hora y dónde ver en TV a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental

Flamengo vs. Pyramids, EN VIVO: hora y dónde ver en TV a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental

Este sábado, Flamengo, con el colombiano Jorge Carrascal, se enfrentará a Pyramids de Egipto en la Copa Intercontinental de la FIFA. El ganador del duelo se verá las caras con PSG.

Por: EFE
Actualizado: 12 de dic, 2025
Flamengo vs Pyramids
Fotos: AFP

