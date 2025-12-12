Al Tolima le tienen respeto para final con Junior; leyenda 'tiburona' elogió al 'pijao'

Este viernes 12 de diciembre, Junior y Deportes Tolima se pondrán cita en el estadio Metropolitano de Barranquilla por el duelo correspondiente a la primera gran final del fútbol colombiano.

Y es que, tras terminar mejor en la reclasificación total de todo el año, el conjunto ‘pijao’ tiene la ventaja de jugar el partido definitivo en Ibagué, en su campo y ante su gente.

No obstante, este viernes se disputará el primer partido en la ‘arenosa’, donde se espera un ambiente totalmente inigualable, con un escenario vestido totalmente de rojo y blanco. Y previo a este compromiso, una de las leyendas ‘tiburonas’ se refirió al duelo, en el que espera Junior saque la diferencia de cara al encuentro de vuelta.

Junior y Tolima jugarán en el Metropolitano el primer duelo de la final de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Se trata de Julio Comesaña, quien, en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, habló sobre la final del fútbol colombiano, dejando claro que el ‘rojiblanco’ tendrá un partido muy complicado frente a un Deportes Tolima que sabe jugar este tipo de compromisos.



“Tolima va a hacer un partido bien interesante, porque Tolima defiende bien y ataca, digo yo, de manera que casi siempre hace un gol y después se torna muy difícil, va a ser un partido muy bravo, muy disputado y son dos equipos que son diferentes y que han hecho mérito para estar donde están", indicó de entrada el entrenador uruguayo, elogiando y valorando el trabajo de Lucas González.

Publicidad

Sumado a eso, Julio Comesaña descifró la manera en la que los dirigidos por Lucas González acostumbran a afrontar este tipo de partidos, complicando a su rival con un buen planteamiento táctico, acompañado de la genialidad técnica de sus futbolistas.

“En Tolima te hace el partido bien interesante, porque defiende bien y cuando marca se torna muy complicado”, agregó Comesaña referente a las virtudes del ‘vinotinto y oro’.

Publicidad

Evidentemente, el uruguayo no se iba a quedar sin elogiar al equipo ‘tiburón’, mismo al que dirigió por muchos años, con el que fue campeón varias veces e, incluso, fue subcampeón de la Copa Sudamericana en 2018.

Julio Comesaña, director técnico uruguayo en uno de sus pasos por el Junior de Barranquilla AFP

“Cuando entra Teófilo hay una sensación de que algo bueno va a pasar. La gente se vuelca con el equipo y eso también juega. En Junior cualquier jugador de adelante puede sacarse dos o tres rivales y generar una jugada de gol”, sentenció el ‘charrúa’ en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, previo a la gran final de ida en el fútbol colombiano.