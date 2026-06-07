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Gol Caracol  / Duro golpe para Ancelotti y Brasil antes del debut en el Mundial; perdió a titular por lesión

Duro golpe para Ancelotti y Brasil antes del debut en el Mundial; perdió a titular por lesión

Por medio de un breve comunicado, la Selección Brasil informó de esta lamentable noticia previo a su estreno en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: EFE
Actualizado: 7 de jun, 2026
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La Selección Brasil en el duelo de preparación conta Egipto.
La Selección Brasil en el duelo de preparación conta Egipto.

Wesley, lateral derecho titular de la Selección Brasil, se perderá el Mundial 2026 por una lesión y será sustituido por el centrocampista Éderson, anunció este domingo 7 de junio la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El lateral se sometió este domingo a una resonancia magnética que constató una lesión en el aductor del muslo izquierdo, que sufrió en el duelo de preparación contra Egipto disputado el sábado en Cleveland, Estados Unidos.

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El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, optó por convocar en su lugar al centrocampista defensivo Éderson, jugador de 26 años del Atalanta italiano, que se incorporará a la concentración de la Canarinha en Nueva Jersey a partir del lunes.

Para el puesto de lateral derecho, Brasil cuenta con Danilo y con la opción de usar como reserva al defensa central Ibáñez, que también juega en esa posición.

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