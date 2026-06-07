Se define al campeón de la Liga BetPlay I-2026: Atlético Nacional y Junior son los equipos que lucharán este lunes festivo, en Colombia, por el título del primer semestre del año. El 'verdolaga' con la urgencia de remontar el 3-0 en contra en el tablero, mientras que el 'tiburón' buscará darle la estocada final a su rival.

En el juego de ida de la final disputado en el Romelio Martínez de la capital del Atlántico, los 'rojiblancos' dieron muestra de su buen fútbol y 'liquidaron' al verde paisa en momentos claves del compromiso, teniendo a Luis Fernando Muriel como la gran figura del encuentro. El experimentado delantero oriundo de Santo Tomás fue el autor de dos goles, pero además, fue un constante dolor de cabeza para la zaga defensiva del 'rey de copas' y del arquero, Harlen 'Chipi Chipi' Castillo.

Hay que precisar que las últimas visitas del Junior al Atanasio Girardot han sido favorables para los 'curramberos', aspecto que Nacional quiere evitar a toda costa, y más frente a su hinchada.

“Nada está ganado. Falta un partido más en la cancha de ellos. Nosotros estamos concentrados en eso, en hacer un buen partido allá y mantener la ventaja que tenemos”, esas fueron las palabras de Mauro Silveira, arquero del 'tiburón' tras el juego en el Romelio Martínez.



Atlético Nacional y Junior de Barranquilla jugarán la vuelta de la final en el estadio Atanasio Girardot Colprensa

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Los dirigidos por Alfredo Arias buscan el bicampeonato su título número doce en el rentado nacional, y por el lado de los 'verdolagas' de Diego Arias, intentarán darle la vuelta a la serie para bordar en su escudo la estrella 19.

Atlético Nacional vs. Junior; cuándo es y dónde ver EN VIVO por TV la final de Liga BetPlay I-2026

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Día: lunes 8 de junio del 2026.

lunes 8 de junio del 2026. Jornada: partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026.

partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026. Hora: 5:00 de la tarde (de Colombia)

5:00 de la tarde (de Colombia) Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Atanasio Girardot (Medellín) TV: Win

Win ONLINE: www.golcaracol.com

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