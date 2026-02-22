Duro golpe para Neymar, en medio de su lucha por estar en el Mundial; eliminado el Santos

El Santos de Neymar naufragó este domingo en cuartos de final del Campeonato Paulista, tras perder 2-1 ante un Novorizontino que se clasificó gracias a un gol del centrocampista Léo Naldi en el último segundo del partido.

Neymar, que volvía al once titular tras dos meses de recuperación por una intervención en la rodilla, se mostró muy participativo y voluntarioso, aunque falto de la chispa que le acompañó durante buena parte de su carrera.

Hoy, además, el camisa 10 propició el tanto del Novorizontino, que juega en la segunda división del Campeonato Brasileño, al errar en la salida del balón en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El exjugador del Barcelona dejó corto un pase cerca de la línea de fondo, sus compañeros se durmieron y Tavinho, ante la pasividad de Luan Peres y el argentino Gonzalo Escobar, se internó en el área y vio solo a Rômulo, que solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red.



En la segunda mitad, el club de Pelé consiguió igualar por medio de Gabriel Bontempo.

El centrocampista brasileño aprovechó un disparo al aire de Gabriel Barbosa 'Gabigol' para fusilar en la frontal del área en el minuto 65.

El partido se rompió a partir del empate en el estadio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Neymar, figura de Brasil y del Santos - Foto: Santos Oficial

Ambos equipos tuvieron oportunidades para marcar de nuevo. 'Ney' se desesperó por momentos con algunos de sus compañeros a la hora de armar los contragolpes, mientras que los tigres de Novo Horizonte perdonaban por su falta de puntería.

Al final, cuando parecía que la eliminatoria se iba a definir en los penaltis, Vinícius Paiva se inventó una jugada individual por la izquierda y puso un centro templado para Léo Naldi, que remató pegado al palo para hacer imposible la estirada de Gabriel Brazão.

El gol de la victoria para los locales se materializó en el minuto 96 y no hubo tiempo para más.

Jarro de agua fría para un Neymar que necesita minutos para convencer al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, de que está preparado para jugar el próximo Mundial.