Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Duro golpe para Neymar, en medio de su lucha por estar en el Mundial; eliminado el Santos

Duro golpe para Neymar, en medio de su lucha por estar en el Mundial; eliminado el Santos

El ‘10’ del Santos, Neymar, jugó en la derrota 2-1 con el Novorizontino en los cuartos de final del campeonato paulista, que lo dejó sin chances de pelear por el título.

Por: EFE
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Neymar Santos FC
Neymar, figura del Santos FC - Foto:
Santos FC Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad