A Cristiano Ronaldo se le pasó la rabia en Arabia Saudita; “acá pertenezco, quiero seguir”

Al Nassr goleó 4-0 al Al Hazm, el sábado, en la fecha 22 de la Liga de Arabia Saudita, en un duelo en el que Cristiano Ronaldo fue la gran figura con dos goles, y dejando saber que está comprometido con el proyecto del equipo de Riad, a pesar del enojo y frustración que expresó recientemente por el manejo de los dueños.

Por eso, luego del encuentro sabatino, el astro portugués recibió el premio al mejor del partido y allí aprovecharon para preguntarle sobre su futuro, para conocer sus sensaciones actuales, lo que sorprendió al responder con total confianza de que está tranquilo en donde está.



Cristiano Ronaldo, feliz de seguir en Arabia Saudita

La estrella del Al Nassr aseguró que "pertenezco a Arabia Saudí y quiero seguir aquí, es un país que me acogió, al igual que a mi familia y amigos. Estoy feliz aquí y quiero seguir aquí", despejando las dudas de una posible marcha a otro equipo o liga internacional, en medio del récord que busca de los 1000 goles como profesional.

De hecho, con el doblete de anotaciones del sábado, Cristiano Ronaldo alcanzó los 964 tantos, quedando apenas a 36 para conseguir ese objetivo personal que él mismo ha expresado que quiere conseguir antes de retirarse.

Cristiano Ronaldo en Al-Fateh vs. Al-Nassr. Al-Nassr.

Por el momento, muchos esperan que en este mismo año pueda llegar a las mil anotaciones, en medio de varios partidos con Al Nassr y con la selección de Portugal, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de por medio, que también aportará para su registro.



Actualmente el 'bicho' está en el podio de máximos goleadores de la Liga de Arabia Saudita, en el tercer lugar, con 20 celebraciones. El máximo artillero es Ivan Toney (23), seguido del colombiano-mexicano Julián Quiñónes (21). En el cuarto puesto se encuentra el colombiano Roger Martínez (16).