Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Cristiano Ronaldo se le pasó la rabia en Arabia Saudita; “acá pertenezco, quiero seguir”

A Cristiano Ronaldo se le pasó la rabia en Arabia Saudita; “acá pertenezco, quiero seguir”

El astro portugués Cristiano Ronaldo fue figura con el Al Nassr, marcando un doblete el sábado, y le preguntaron por su futuro luego de algunas dudas en las recientes semanas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, que llegó a 960 goles tras anotación con Al Nassr.jpg
Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles como profesional.
Foto: Al Nassr.

Publicidad

Publicidad

Publicidad