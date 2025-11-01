Edwin Cardona estremecido por un golpe, corazón dolido; "te voy a extrañar"

Lo que para muchos era fiesta y alegría el Halloween, para otros fue tristeza y melancolía; especialmente por aquellos que ya no están a su lado.

Y justamente, así como lo dejó ver Edwin Cardona a través de sus redes sociales, estas fiestas fueron amargadas por la muerte de quien fue su compañero de vida, por más de diez años.

Se trata de Cheguin, su perro, que falleció en las últimas horas. Sin embargo, esto dejó un inmenso vacío y dolor para el futbolista de Atlético Nacional, quien dio la noticia en una historia de Instagram, dejándole sentidas palabras a su mascota.

Edwin Cardona lamentando la muerte de su mascota. Foto: Historia de Instagram de Edwin Cardona.

“Te voy a amar toda la vida; cómo te me vas a ir así mi Cheguin. De por vida en mi corazón”, publicó Cardona, acompañado de unos emojis tristes y llorando, debido al dolor que dejó esta partida para el futbolista ‘verdolaga’.

Pero eso no fue todo, pues, enfatizando en que le hará mucha falta su perro, el mediocampista paisa también dejó en claro que fueron años los que pasaron juntos: “Por qué me dejas así mi loco, te voy a extrañar; 15 años a tu lado”.

Así como a Edwin Cardona, muchos son los casos de famosos, deportistas, cantantes y demás que lloran la partida de su mascota, que los ha acompañado por años y experiencias durante toda la vida.