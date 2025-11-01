Sigue esculcando sobre el futuro de James Rodríguez en 2026, hay misterio; "no sé nada"

A casi nada que termine el año para el Club León, en Guanajuato se habla sobre lo que será el futuro de James Rodríguez, pues es toda una incógnita si el colombiano continuará o no en las toldas del cuadro ‘esmeralda’.

Y es que, mucho se ha especulado en territorio mexicano respecto a este tema; unos hablan de si el ‘cafetero’ ya habría tomado la decisión de no renovar y algunos otros están a la expectativa de si hay conversaciones entre la dirigencia y el ‘10’.

Lo cierto es que, mientras se divulgue, con bastante fuerza, le hecho que en diciembre se daría el fin de la historia entre James Rodríguez y el Club León; cada que se presente la oportunidad para buscar fuentes oficiales, se les preguntará sobre la situación.

Y previo al duelo entre América de México y el conjunto ‘fiera’, los medios aprovecharon el espacio que tuvieron con el entrenador Ignacio Ambriz en su llegada a la capital, preguntándole por el futuro del colombiano, quien tampoco ha dado muchos detalles de lo que será su carrera profesional, una vez termine el contrato con el equipo ‘esmeralda’.

“No me he juntado con Jesús Martínez (presidente del equipo), todavía no lo hemos hablado. Realmente no sé lo que venga para James, ahorita viene con nosotros; jugará frente a América de México”, indicó de entrada el estratega de León, dejando claro que lo único claro hasta ahora es el presente y el presente más cercano es el duelo frente a las ‘águilas’ este sábado 1 de noviembre.

Sin embargo, abrió la puerta a la especulación para este tema, pues el futuro es completamente incierto y, a su concepto, hasta no terminar el torneo, no se sabrá qué pasará con el colombiano.

“De alguna u otra forma hasta que no se acabe el torneo no sabremos cómo viene todo lo demás y ahorita lo que tenemos que pensar es terminar bien este torneo”, concluyó Ignacio Ambriz.



¿A qué hora juega el Club León este sábado?

Este 1 de noviembre, el cuadro de Guanajuato visitará a América de México, por el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Liga.

El Club León actualmente está en la casilla 17, con un total de trece unidades, por lo que, en su intención de cerrar bien el torneo, buscará sumar de a tres para empezar a consolidar también el proyecto deportivo, pensando en el 2026.

A James Rodríguez le quedan en León los partidos vs. América y Puebla. Foto: Club León.

El encuentro contra América se jugará este sábado desde las 10:10 p.m. (hora colombiana).