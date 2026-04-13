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Gol Caracol  / El argentino Lisandro Martínez, expulsado por tirar del pelo a un rival; polémica en Inglaterra

El argentino Lisandro Martínez, expulsado por tirar del pelo a un rival; polémica en Inglaterra

El defensor central, campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022, está en el centro de críticas por la tarjeta roja que vio este lunes, en el duelo Manchester United vs Leeds.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Lisandro Martínez Calvert Lewin
Lisandro Martínez jala del cabello a Calvert Lewin en Manchester United vs Leeds - Foto:
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