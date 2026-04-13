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Gol Caracol  / Selección Colombia  / El extécnico de Selección Colombia que irá al Mundial 2026 con un equipo africano; anuncio oficial

El extécnico de Selección Colombia que irá al Mundial 2026 con un equipo africano; anuncio oficial

Este lunes se conoció que el entrenador portugués Carlos Queiroz, quien ha ido al Mundial desde 2010, con Portugal e Irán, tendrá un nuevo reto internacional, ahora con Ghana.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

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