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Gol Caracol  / Jude Bellingham, apuntado por manotazo a Valentín Barco que quedó en video; ¿hubo provocación?

Jude Bellingham, apuntado por manotazo a Valentín Barco que quedó en video; ¿hubo provocación?

En redes sociales quedó registrada la agresión del jugador de Inglaterra al de Argentina, mientras se daba la celebración de los futbolistas de la albiceleste en el terreno de juego. ¿Qué pasó?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Bellingham Inglaterra vs Argentina
Bellingham en Inglaterra vs Argentina
AFP

Tras la derrota 1-2 de Inglaterra con Argentina, una de las estrellas de los británicos, Jude Bellingham protagonizó una imagen que ya le da la vuelta al mundo por su agresión a Valentín Barco, en el terreno de juego del estadio de Atlanta, donde se disputó la semifinal del Mundial 2026.

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En medio de la frustración de la caída, el mediocampista le pegó un manotazo en la cabeza al joven sudamericano, quien al parecer lo habría provocado, aunque en los videos publicados en redes sociales no se alcanza a percatar exactamente este cruce entre ambos.

Eso sí, por la relevancia de Jude Bellingham este video es viral y ha generado opiniones divididas con la actitud del inglés, en especial tras la remontada que sufrieron en los minutos finales, este miércoles, que los dejó sin chance de pelear por el título de la Copa del Mundo de la FIFA.

Más reacciones de Inglaterra tras perder con Argentina

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, aseguró que no se arrepiente del rumbo que tomó el partido tras sus modificaciones tácticas, que llevaron a Inglaterra a renunciar por completo al balón y permitieron que Argentina remontara y accediera a la final del Mundial.

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"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", dijo en una entrevista para la FIFA al término del encuentro.

Argentina venció a Inglaterra por 1-2, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos 85 y 90+2 respectivamente, que hicieron bueno el asedio argentino.

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"Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol", explicó Tuchel.

jude bellingham inglaterra
jude bellingham inglaterra
AFP

Después de adelantarse en el marcador, Inglaterra dejó de presionar y el seleccionador introdujo varios cambios defensivos con el propósito de asegurar el resultado.

"Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez"; argumentó Tuchel, que asumió su responsabilidad.

"Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error", resaltó.

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