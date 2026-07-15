Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tabla de goleadores del Mundial 2026; ¿por qué Lionel Messi le está ganando a Kylian Mbappé?

Tabla de goleadores del Mundial 2026; ¿por qué Lionel Messi le está ganando a Kylian Mbappé?

Aunque ambos tienen ocho goles, el primer ítem de desempate lo viene liderando el astro argentino Lionel Messi por encima del francés. Aún les queda un partido más a ambos.

Por: EFE
Actualizado: 15 de jul, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina, sufrió una lesión previo al Mundial 2026
Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina, sufrió una lesión previo al Mundial 2026
AFP

Si no anota, asiste y así mantiene su influencia gigante. Por este criterio Lionel Messi lidera este miércoles la clasificación de goleadores del Mundial 2026 de Norteamérica, pese a que ha marcado 8 goles, los mismos que suma el francés Kylian Mbappé.

Lionel Messi Argentina Inglaterra
Gol Caracol

Lionel Messi, sincero tras pasar a la final; "nunca deja de ser especial jugar contra Inglaterra"

El diez y capitán argentino fue el autor de los dos pases que Enzo Fernández y Lautaro Martínez transformaron en gol para la remontada por 1-2 sobre Inglaterra en el partido de las semifinales jugado en Atlanta.

El astro, que cumplió 39 años el 24 de junio, anotó en la fase de grupos a Argelia (3), Austria (2), Jordania (1), en dieciseisavos a Cabo Verde (1) y en octavos a Egipto (1). Aunque no marcó en cuartos y semifinales, su presencia ha sido definitiva para sortear las dificultades y garantizar el avance de la Albiceleste.

Messi, máximo goleador de todas las copas con 21, uno más que Mbappé, ha repartido cuatro asistencias a lo largo del torneo.

Y el francés ha dado tres pases para gol.

Publicidad

- Tabla de goleadores del Mundial 2026:

Con 8: Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia).

Lionel Messi y Kylian Mbappé luchan por la 'Bota de Oro' del Mundial 2026.
Lionel Messi y Kylian Mbappé luchan por la 'Bota de Oro' del Mundial 2026.
Fotos: AFP

Publicidad

Con 7: Erling Haaland (Noruega)

Con 6: Jude Bellingham (Inglaterra) y Harry Kane (Inglaterra)

Con 5: Mikel Oyarzabal (Francia) y Ousmane Dembélé (Francia)

Con 4: Vinicius Junior (Brasil), Julián Quiñones (México) e Ismaila Sarr (Senegal).

Publicidad

- Tabla de los goleadores históricos de Mundiales:

Con 21: Lionel Messi (Argentina)

Publicidad

Con 20: Kylian Mbappé (Francia)

Con 16: Miroslav Klose (Alemania)

Con 15: Ronaldo Luiz Nazário de Lima

Con 14: Gerd Müller (Alemania)

Publicidad

Con 13: Just Fontaine (Francia)

Con 13: Harry Kane (Inglaterra).

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad