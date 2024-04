El argentino que toma ventaja para ser técnico de James Rodríguez en Sao Paulo

Recientemente, Sao Paulo confirmó que Thiago Carpini fue destituido del cargo de director técnico, luego de no cumplir con las expectativas que habían sobre sus hombros, razón por la cual Milton Cruz tomó el cargo de manera interina, mientras que se inicia la búsqueda de un reemplazo.

Bajo este contexto, el conjunto de Morumbí ya habría iniciado la 'carrera' para reemplazar al técnico que apenas duró algunos meses dirigiéndolo y, basado en información entregada por 'Globo Esporte' el llamado "plan A" sería Luis Zubeldía, quien logró salir campeón de la más reciente edición de la Copa Sudamericana con Liga de Quito, logrando arrebatarle el título en la final a Fortaleza, de Brasil.

El DT argentino ya había estado en consideración de Sao Paulo a principios de año cuando Dorival Junior confirmó que iba a ser el nuevo director técnico de la Selección de Brasil, pues desde ese momento ya hubo interés que se quedó solo en eso, pues cuando se concretó una charla para intentar ficharlo, el argentino terminó por rechazarla. Así lo contó Muricy Ramalho, coordinador de fútbol del club, días después del anuncio de Thiago Carpini como nuevo DT.

"No lo entrevistamos, concertó una cita, luego no quiso hablar, fue demasiado rápido. Muchas posturas, puede ser en dos días, tres días, y nos estamos volviendo locos en el mercado para traer un entrenador... 'Te arrepentirás, esto es São Paulo, hijo mío. No, hablaré contigo mañana'. Pero al menos habla, no se trata de aceptar o no, queríamos saber cómo es el chico. 'No funcionará hoy, no funcionará mañan'. Y nos volvemos locos en el mercado. Lo hace todos los días", fueron las palabras del coordinador.

Sin embargo, ahora el panorama pinta diferente pues, según 'Globo Esporte', el 19 de abril hubo una videollamada entre directivas y Luis Zubeldía y estaría ya todo pactado para que sea el nuevo timonel de James Rodríguez, ya que, en esta ocasión, decidió ceñirse a las exigencias y procesos del club.

De igual manera, el periodista César Luis Merlo, experto en fichajes, confirmó que las charlas con el estratega argentino ya están muy avanzadas y se espera que, más pronto que tarde, se le confirme como nuevo técnico del cuadro 'tricolor'.

Luis Zubeldía actualmente se encuentra sin club. Sin embargo, cuenta con una larga experiencia como entrenador, ya que ha logrado dirigir clubes de gran renombre como el ya mencionado Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil, Lanús, Cerro Porteño y el Alavés de España.