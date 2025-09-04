Publicidad
Publicidad
Publicidad
Últimas noticas
Gol Caracol
Unidad Investigativa
Noticias Caracol En Vivo
Informativos
jueves 04 de septiembre, 2025
Todo en Deportes
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
jueves 04 de septiembre, 2025
Todo en Deportes
Selección Colombia
Sudamericano Sub 20
Colombia Sub 20
Eliminatorias
Mayores
Femenina
Mundial femenino Sub 17
Copa América
Liga Betplay
Liga BetPlay
Torneo BetPlay
Copa BetPlay
Liga Femenina BetPlay
Posiciones Liga Colombiana
Colombianos en el Exterior
James Rodríguez
Luis Díaz
Jhon Durán
Richard Ríos
Linda Caicedo
Caracol Sports
Tenis
Ciclismo
Tour de Francia
Giro de Italia
Vuelta a España
Más Deportes
Síguenos en::
facebook
tiktok
instagram
twitter
whatsapp
youtube
Fútbol Internacional
Premier League
Champions League
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Eliminatorias Sudamericanas
Liga Española
Brasileirao
Serie A
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
ARGENTINA VS. VENEZUELA
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU
facebook
tiktok
instagram
twitter
whatsapp
youtube
Publicidad
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Deportes
Noticias
No, gracias.
¡Claro que sí!
close
Publicidad
Gol Caracol
/
El Camino de la Selección Colombia al Mundial 2026
Publicidad
Selección Colombia
Luis Díaz durante un partido de la Selección Colombia
AFP
Selección Colombia
Luis Díaz: "Rescato la mentalidad de salir de momentos no tan buenos de cada partido"
El extremo guajiro de 28 años se mostró feliz por cumplir el sueño de clasificar a su primer Mundial con la Selección Colombia, tras la victoria sobre Venezuela en Barranquilla.
James Rodríguez con la Selección Colombia - Foto:
AFP
Selección Colombia
James Rodríguez, entre el llanto y un nuevo récord en Selección Colombia; puso a Falcao a escoltarlo
James Rodríguez fue una de las figuras de la Selección Colombia en el triunfo 3-0 sobre Bolivia y en general en la Eliminatoria que nos llevó al Mundial 2026.
Néstor Lorenzo, técnico de Selección Colombia - Foto:
AFP
Selección Colombia
Néstor Lorenzo: “Agradecido a la gente que apoyó, y a los que no también; estoy tranquilo”
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, hizo un balance de lo que fueron las Eliminatorias Sudamericanas tras clasificar al Mundial 2026 y se refirió a las críticas que recibió.
La Selección Colombia clasificó al Mundial de 2026 - Foto:
AFP
Gol Caracol
Sudamérica ya tiene seis selecciones clasificadas al Mundial 2026; Colombia no faltó a la cita
Los cupos directos por Sudamérica a la cita norteamericana de Estados Unidos, México y Canadá, ya están reservados, pero el suspenso se prolongará por el cupo a repechaje.
Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia.
Foto: AFP.
Selección Colombia
Jhon Arias y una emotiva dedicatoria al cielo; "sé que ella está conmigo, orgullosa de mí"
Luego de sellar la clasificación al Mundial del próximo año, con la Selección Colombia, Jhon Arias mostró su alegría y felicidad, dedicándole este triunfo a su abuela en el cielo.
David Ospina, arquero Selección Colombia
AFP
Selección Colombia
David Ospina: "Disfruto con mi viejo que me está mirando desde arriba, siempre me apoyo"
El guardameta de 37 años no olvidó a los suyos tras la victoria 3-0 de Selección Colombia sobre Bolivia en Barranquilla, donde la 'tricolor' aseguró su séptima clasificación a la Copa del Mundo.
La Selección Colombia ya empieza a ver a sus posibles adversarios.
Foto: FCF.
Selección Colombia
Cómo y cuándo se definirá el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026
La escuadra ‘cafetera’ consiguió su cupo en la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos y ahora analiza los posibles rivales que tendrá en el campeonato.
Varios viejos conocidos podrían ser llevados a la Copa del Mundo.
Foto: FCF.
Selección Colombia
¿Qué jugadores 'nuevos' de Colombia podrían ir al Mundial? Los hinchas piden a varios
Se trata de un grupo de futbolistas que, pese a su talento, no han sido tenidos en cuenta en gran parte del camino hacia la Copa del Mundo de 2026 y que podrían dar una mano importante en ella.