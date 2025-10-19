"Selección Colombia Sub-20 no fue campeona mundial por definición y por no pegar una patada"

El entrenador de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, presentó este sábado un balance positivo de lo hecho por sus pupilos en Chile, aunque garantizó que siempre jugaron para ganar y el objetivo que se habían planteado era la conquista del título mundial.

“El balance es positivo. Esta es una selección que ha dado ejemplo dentro y fuera de la cancha en su comportamiento, no ha dado de qué hablar y en la cancha ha competido siempre para ganar”, afirmó Torres tras el partido ganado a Francia por 1-0 en el Estadio Nacional de Santiago y que ha dado a los Cafeteros el tercer puesto.

César Torres, entrenador de la Selección Colombia Sub-20 FCF

El técnico de 49 años resumió el tránsito de sus pupilos, que soñaban con ganar su primer título en este certamen, y que obtuvieron su segundo podio en la historia del torneo.



“Perdimos un partido, la semifinal, luego ganamos cuatro, empatamos dos, creo que es un gran rendimiento, pero bueno al frente hay otra selección que ha hecho mejor las cosas”, dijo en referencia a Argentina ante la que perdieron en semifinales por 1-0 el miércoles pasado.

“Esto tiene un valor grandísimo”, declaró.

“Es mejor ser tercero que cuarto. Es un logro tangible que iguala la historia. Nos sentimos orgullosos de esto y que el país lo disfrute”.

“Siempre estuve muy seguro de que íbamos a ganar el Sudamericano y después que íbamos a competir para ganar el Mundial, sabíamos la capacidad de los jugadores que tenemos, el trabajo nuestro, el apoyo, hicimos una gran preparación”, dijo a EFE.

“Se nos escapó por detalles, por donde lo quieran mirar, por definición, por no pegar una patada y hacer un foul, detalles que tenemos que aprender todos para que en una próxima oportunidad ya no nos haga falta nada”, añadió.

Este podio iguala la posición que el país obtuvo en la edición de 2003 en Emiratos Árabes Unidos, cuando era dirigida por Reinaldo Rueda, y Torres recordó a quien fuera su maestro.

“Es muy cercano está muy pendiente del proceso nuestro, igualarlo en la historia es también un orgullo para nosotros y ahora lo que hay es que trabajar para intentar mejorar para que lleguen a Colombia este tipo de resultados”, puntualizó.