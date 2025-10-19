Solamente un jugador de Selección Colombia entre las 60 promesas del fútbol mundial, ¿quién es?

En el mundo del fútbol los años ya no pesan para figurar y por eso desde muy jóvenes los jugadores se van consolidando para convertirse en futuras estrellas. Por eso, un prestigioso medio británico compartió el top-60 de las promesas del balompié mundial y allí aparece solamente un jugador de Selección Colombia.

Se trata de Santiago Londoño, delantero de 17 del Envigado FC que ya ha marcado goles a nivel profesional y que brilló con la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano de la categoría que se realizó en nuestro país este año. 'The Guardian' fue el medio que hizo la dispendiosa tarea.

"El último jugador salido de la cadena de producción de una de las fábricas de talentos más prolíficas del fútbol. Desde James Rodríguez hasta Juan Quintero y Jhon Durán, el Envigado tiene fama de producir las estrellas del mañana. Y, con Londoño, la Cantera de Héroes puede haber vuelto a dar en el clavo. Nacido en Medellín, este imponente jugador diestro se unió al Envigado a los ocho años, pasando por las diferentes categorías hasta ganar el campeonato nacional sub-15 como máximo goleador. «Lo adelanté un año, pero seguía siendo uno de nuestros mejores jugadores cuando ganamos el campeonato regional de Antioquia sub-14. En el área era letal», dijo el entrenador, Hildebrando Castro".

"En el Campeonato Sudamericano Sub-17 de este año, el delantero ayudó a Colombia a clasificarse para la Copa Mundial Sub-17 al marcar cinco goles, incluido un hat-trick en la semifinal contra Venezuela, antes de que el Envigado lo convirtiera en su número 9 este verano. En agosto marcó su primer gol en la liga, lo que llevó al Real Oviedo a presentar una oferta de 1,85 millones de euros para que el delantero se traslade a España cuando cumpla 18 años el año que viene".



El encargado de hacer el seguimiento y la reseña fue el periodista Carl Worswick, quien trabaja para el citado medio y se deja ver muy seguido observando partidos en el estadio Metropolitano de Techo.

Santiago Londoño, goleador de la Selección Colombia Sub-17 Conmebol