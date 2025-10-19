Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Solamente un jugador de Selección Colombia entre las 60 promesas del fútbol mundial, ¿quién es?

Solamente un jugador de Selección Colombia entre las 60 promesas del fútbol mundial, ¿quién es?

Un prestigioso medio británico publicó el top-60 de jugadores con mayor proyección y aparece un solo futbolista de Selección Colombia. Le contamos de quién se trata.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-17.jpg
Selección Colombia Sub-17.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad