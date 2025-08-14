"El cuerpo de Cristiano Ronaldo debería ser entregado a los científicos para su estudio, es máquina"

Este 14 de agosto de 2025 se cumplen 23 años desde que Cristiano Ronaldo hizo su debut profesional jugando para el Sporting de Lisboa de su país. Desde ese entonces inició el camino de una estrella que construyó una historia que lo ubica ahora como uno de los mejores futbolistas de la historia. Ahora, sigue vigente y persigue la meta de llegar a los 1.000 goles, cifra a la que espera acercarse defendiendo la camiseta de Al Nassr, de Arabia Saudita.

En las últimas horas se conocieron unas declaraciones de un antiguo compañero de CR7, que dejó una particular sentencia.



¿Qué dijo un exjugador de Manchester United sobre Cristiano Ronaldo?

Wes Brown, excompañero de equipo de Cristiano Ronaldo en Old Trafford, ha ofrecido una perspectiva fascinante sobre la longevidad y el compromiso del internacional portugués en el fútbol de élite. Hablando en nombre de Casino.org, compartió sus impresiones con GOAL, destacando la asombrosa dedicación de Ronaldo a pesar de su edad.

"¡Su cuerpo debería ser entregado a los científicos cuando finalmente descanse! Es una máquina", exclamó Brown, enfatizando la excepcional condición física de Ronaldo. Esta declaración subraya la admiración por la capacidad del astro portugués para mantener un rendimiento de alto nivel.

Brown también abordó la actual etapa de Ronaldo en el Al-Nassr de Arabia Saudita, afirmando que Ronaldo está allí porque realmente quiere estarlo. Según el mismo personaje, el trato que recibe en el club árabe es bueno, y si Ronaldo no quisiera seguir jugando, simplemente no lo haría. Esto sugiere que la permanencia de Ronaldo en el fútbol profesional, incluso en una liga menos prominente, es una elección personal impulsada por su amor al deporte.

Cristiano Ronaldo puso condiciones para no cambiar de club. Foto: Al Nassr.

"Le encanta el juego. Está disfrutando. Todavía hace su trabajo, y eso es todo lo que puedes esperar", añadió Brown. Una de las ideas centrales de las declaraciones tiene que ver con la sorprendente motivación de Ronaldo a pesar de su estatus y fortuna.

Junto a esto, también señaló que el portugués podría retirarse en cualquier momento y "relajarse, hacer lo que quisiera". Sin embargo, el deseo de "seguir siendo parte del fútbol" y de "romper récords y establecer récords" lo mantiene activo.

La disposición de Ronaldo a "someter su cuerpo a cosas solo para seguir jugando al fútbol" es un testimonio de su compromiso y se presenta como un ejemplo inspirador de la ética de trabajo. "Por él, estoy realmente contento de que haya podido hacerlo", concluyó Brown, expresando su satisfacción por la carrera de la actual estrella de Al Nassr.