Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sufrió con Luis Díaz como rival y ahora comparten camerino en Bayern Múnich; "te reta"

Sufrió con Luis Díaz como rival y ahora comparten camerino en Bayern Múnich; "te reta"

Poco tiempo le ha bastado al delantero colombiano, Luis Díaz, para demostrar su talento y calidad, hasta el punto de que ya ha recibido elogios de sus compañeros.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se lamenta por un gol errado en un partido de pretemporada
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, se lamenta por un gol errado en un partido de pretemporada
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 14, 2025 09:32 a. m.