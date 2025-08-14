Sufrió con Luis Díaz como rival y ahora comparten camerino en Bayern Múnich; "te reta"

Luis Díaz dejó huella en Liverpool y, ahora, quiere hacer lo mismo en Bayern Múnich. Después de haber superado con altura el reto en territorio inglés, ganándose el cariño de la hinchada y coronándose campeón de dos Carabao Cup, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League, arribó a territorio alemán con la intención de hacer lo mismo y hasta más.

Por eso, el guajiro no ha negado ni una gota de sudor en la pretemporada, mostrando su magia y calidad, hasta el punto de que los elogios no han faltado y desde sus compañeros están hablando. En esta ocasión, quien se pronunció fue Jonathan Tah, defensa de 29 años que vistió las camisetas de Hamburgo, Fortuna Dusseldorf, Bayer Leverkusen y, ahora, la del Bayern.

"Es excepcional, tuve la oportunidad de jugar contra él con Leverkusen. Su velocidad, olfato goleador y humildad cuando sale al campo, que sientes que quiere trabajar y darlo todo, es una combinación que necesitamos acá en el Bayern para tener éxito", afirmó de entrada el futbolista alemán, que llegó a ponerse bajo los órdenes de Vincent Kompany en mayo de 2025.

Recordemos que el 5 de noviembre de 2024, Liverpool se enfrentó con Bayer Leverkusen, por la fecha 4 de la Champions League, y le 'pasó por encima'. Allí, Luis Díaz fue la figura, luego de marcar tres goles, a los minutos 61', 83' y 90+2'. Y es que el encuentro culminó 4-0 a favor de los 'reds', donde el autor del otro tanto fue Cody Gakpo, en el estadio de Anfield.

Luis Díaz, delantero colombiano, llegó a Bayern Múnich para la temporada 2025/2026, proveniente del Liverpool AFP

Publicidad

En aquel compromiso, Jonathan Tah fue titular y jugó los 90 minutos, sufriendo con 'Lucho', ya que no lo pudo detener. Razón por la que, ahora, son compañeros, ve su día a día en todos los entrenamientos y tiene una visión más clara de lo que puede ofrecer el colombiano para la temporada 2025/2026, como el fichaje estrella del Bayern Múnich en el frente de ataque.

"Seguro nos va a ayudar mucho. Es un jugador de primer nivel y también una gran persona: muy humilde, trabajador y con muchísima calidad. Es divertido porque cuando lo enfrentas, te reta con sus cualidades y, como resultado, mejoras, lo cual es bueno y es lo que se busca en esta clase de equipos", sentenció el defensa alemán en una corta charla con 'Kicker'.