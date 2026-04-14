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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, tema de conversación en España; así lo ven previo a Bayern Múnich vs Real Madrid

Luis Díaz, tema de conversación en España; así lo ven previo a Bayern Múnich vs Real Madrid

El miércoles 15 de abril, se juega la vuelta de esta serie de cuartos de final de la Champions League, donde Luis Díaz fue clave en la ida y sigue dando de qué hablar.

Por: EFE
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano, marcado por Kylian Mbappé, en Real Madrid vs. Bayern Múnich, por Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano, marcado por Kylian Mbappé, en Real Madrid vs. Bayern Múnich, por Champions League
AFP

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